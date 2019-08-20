Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Dursun'un cenazesine katıldı (2)

20.08.2019 20:59

KÖRFEZ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Yukarı Hereke Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ailesi ile birlikte eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kültür ve Turizm eski Bakanı Nabi Avcı, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Yalova Valisi Muammer Erol, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DAVUTOĞLU DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Cenazenin defin işlemi sırasında aski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu da mezar başına gelerek kürekle toprak attı. Daha sonra arka tarafa geçen Davutoğlu'nun oldukça üzüntülü olduğu görüldü.

Kaynak: DHA