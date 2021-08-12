AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi
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AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

AK Parti, 20. kuruluş yıldönümü etkinliklerini bu yıl afetler nedeniyle erteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız" dedi.

Türkiye, günlerdir yangın ve sellerle boğuşuyor. Önce Ege ve Akdeniz bölgesinden gelen yangın haberleri nedeniyle büyük üzüntü yaşanırken, ardından da Karadeniz bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, vatandaşların içini yaktı. Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketlerinde 17 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi de büyük üzüntü yarattı. Türkiye, afetlerle boğuşmaya devam ederken AK Parti, 20. yıl kutlamalarını erteleme kararı aldı.

"EN KISA SÜREDE AŞACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız @Akparti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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