Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu adaylarını tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu adaylarını tanıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Durugöl Başpehlivan Recep Kara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Erdoğan, daha sonra partisinin Ordu adaylarını açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı adaylar:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler

Akkuş Belediye Başkan adayı İsa Demirci

Altınordu Belediye Başkan adayı Aşkın Tören

Aybastı Belediye Başkan adayı Beytullah Gençtan

Çamaş Belediye Başkan adayı Mahmut Ayparçası (Cumhur İttifakı)

Çatalpınar Belediye Başkan adayı Ahmet Türe

Çaybaşı Belediye Başkan adayı Hüseyin Semiz

Fatsa Belediye Başkan adayı İbrahim Etem Kibar

Gölköy Belediye Başkan adayı Fikri Uludağ

Gülyalı Belediye Başkan adayı Talip Şen

Gürgentepe Belediye Başkan adayı Yaşar Şahin

İkizce Belediye Başkan adayı Osman Kaygı (Cumhur ittifakı)

Kabadüz Belediye Başkan adayı Yener Kaya

Kabataş Belediye Başkan adayı Yakup Yılmaz

Korgan Belediye Başkan adayı Tuncay Kiraz

Kumru Belediye Başkan adayı Yusuf Yalçova

Mesudiye Belediye Başkan adayı İsa Gül

Perşembe Belediye Başkan adayı Mustafa S. Tandoğan - ORDU

Kaynak: İHA
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