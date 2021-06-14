Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesinin detaylarını anlattı: Aramıza kimseyi sokmama kararına vardık

NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesinin ayrıntıları anlattı. Miçotakis'le olumlu bir havada görüştüğünü söyleyen Erdoğan, "Pozitif gündemi destekleyecek adımların karşılıklı atılması konusunda fikir birliğine vardık. Biz görüşmelerimizi özel hattan yapmak suretiyle aramıza kimseyi sokmama kararına vardık" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'nda bir araya geldi. 45 dakika süren bire bir görüşme sonrasında Erdoğan bir basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Emmanuel Fransa Başbakanı Macron ile yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını aktardı.

"ARAYA KİMSEYİ SOKMAMA KARARI ALDIK"

Türkiye-Yunanistan arasında olumlu diyalog mekanizması için mutabık kalındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Miçotakis'le görüşmemizde yeniden canlandırdığımız diyalog mekanizmasını kararlaştırdık. Pozitif gündemi destekleyecek adımların karşılıklı atılması konusunda fikir birliğine vardık. Biz görüşmelerimizi özel hattan yapmak suretiyle aramıza kimseyi sokmama kararına vardık. Sayın Miçotakis'in ifadelerine aynen katılıyorum. Sessiz sakin bir yıl oldu olacak düşüncesini paylaşıyorum. Aramızda güzel bir görüşme geçti. Gerek Ege'de olsun diğer bölgelerde olsun şunu söyledim. 3. ülke ve ya kişileri karıştırmayalım. Bu tür sıkıntılı durumlar olduğunda sizi özel hattan arayım siz de beni arayın herhangi bir sıkıntı yaşamadan Türkiye- Yunanistan olarak adımlarımızı atalım" dedi.

"MASANIN ÜZERİNDEN ŞU SORUNU KALDIRALIM"

Erdoğan, "Bazı örnekler oldu. Mesela dedim şu: Bu konuyla ilgili olarak kararımızı verdiğimizde size verelim ve masanın üzerinden o sorunu kaldıralım. Ayrıca bizim sizden bir isteğimiz olduğunda siz onu masadan kaldırdığınızda bu masa sorun masası olmaktan çıkıp çözüm masası haline gelmiş olacak. Ve bunu iki lider gerçekleştirmiş olacak" diye konuştu.

"'MACRON İSLAM KARŞITI DEĞİLİM' DEDİ"

Fransa Başbakanı Macron'la da görüşmesinin detaylarını anlatan Erdoğan, "Fransa'yla da bugünkü görüşmemizde. İslim karşıtı anlaşılmaların kendisi açısından yanlış olduğunu, benim İslam'a karşı olmadığın mümkün olduğunu söyledi. Bu süreçte bazı mualifler bunu uydurdular. Bir dost olarak İslam'a karşı olmam mümkün değil. Vatandaş olarak söylemiyorum ama vatandaş olan olmayan Fransa'da bugün 750 bin Müslüman var. Bunu Türklerin dışındakileri de katarsak rakam daha da ileri gidebilir. Bu konuyla ilgili olarak da kendisi hassasiyetini ifade etti. Suriye Libya konusunda müşterek bir çalışmayı yapabilir miyiz diye üzerinde durdu. Biz yapabiliriz dedik. Bu konuyla ilgili de görüşmelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.