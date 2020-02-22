Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracının şoför koltuğuna oturması AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına oturması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullanması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve...

22.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullandı

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın makam aracının şoför koltuğuna oturması

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına oturması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullanması

İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullandı
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