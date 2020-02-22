Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullandı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracının şoför koltuğuna oturması AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına oturması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullanması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracının şoför koltuğuna oturması
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına oturması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullanması
İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullandı.