Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun) Geçtiği tüm güzergahlardaki şehir içi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun) Geçtiği tüm güzergahlardaki şehir içi...

Açılış töreninin yapıldığı kara yolu ve törene gelen vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK...

22.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Açılış töreninin yapıldığı kara yolu ve törene gelen vatandaşlar

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın tören alanına gelmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreninde konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun) Geçtiği tüm güzergahlardaki şehir içi...
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