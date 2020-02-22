Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun) Geçtiği tüm güzergahlardaki şehir içi...
Açılış töreninin yapıldığı kara yolu ve törene gelen vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK...
Açılış töreninin yapıldığı kara yolu ve törene gelen vatandaşlar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreninde konuştu. (1)