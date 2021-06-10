Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Meselesinin Çözümü İçin YÖK Tarafından Oluşturulan Akademik Heyetle Özel Bir Toplantı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Meselesinin Çözümü İçin YÖK Tarafından Oluşturulan Akademik Heyetle Özel Bir Toplantı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Meselesinin Çözümü İçin YÖK Tarafından Oluşturulan Akademik Heyetle Özel Bir Toplantı...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) sorununun çözümü için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından oluşturulan akademik heyetle özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) sorununun çözümü için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından oluşturulan akademik heyetle özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya TUBİTAK Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Selma Ayaz, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Melek İşinibilir Okyar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektör Yardımcısı ve Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Keskinler, ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Erkan Kıdeyş ve diğer öğretim üyeleri katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Meselesinin Çözümü İçin YÖK Tarafından Oluşturulan Akademik Heyetle Özel Bir Toplantı... - Haberler
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