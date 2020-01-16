Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya standını gezdi

16.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:40

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da organize edilen Kongre ve Sergide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi standını gezdi.

Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayısı ikram etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Malatya standında kayısı ikram etti. Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gezi sırasında kayısı ve tablo da hediye etti.

Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Büyükşehir Belediyesinin projeleri hakkında kısa bir brifingte verdi. Standı gün boyunca birçok devlet adamı, bürokrat, belediye başkanları ve vatandaşlarda ziyaret etti.

Emin ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz

"Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Programa Türkiye'nin 81 vilayetinden katılım olduğuna dikkat çeken Başkan Gürkan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, programın açılışında çok önemli bir konuşma yaptı. Konuşmasında; "Türkiye'yi Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünde, milletiyle güçlü ve farklı bir Türkiye olacak" dedi. Bizde Malatya olarak bu farklılığa bu yükselmeye katkı sağlayacağız. Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedeflere emin ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Başkanımız, programa katılan kentlerimizin stantlarını da gezdi. Malatya standını gezerken, kayısı ikram ettik. Yaptığımız ve yapacağımız projeler hakkında kısa bilgi alış verişinde bulunduk. Birçok devlet adamı, bürokrat, belediye başkanlarımızda ziyaretlerde bulundu. Fikir alışverişlerinde bulunduk.Programın düzenlenmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler