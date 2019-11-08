Cumhurbaşkanı erdoğan, mahir ünal'ın kızının nikahına katıldı

Cumhurbaşkanı erdoğan, mahir ünal'ın kızının nikahına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldı.

08.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:43
Cumhurbaşkanı erdoğan, mahir ünal'ın kızının nikahına katıldı

Cumhurbaşkanı , 'ın kızının nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katıldıktan sonra Kongre Merkezinde, partisinin genel başkan yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili olan Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım çiftinin nikah törenine katıldı. Nikah törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kabineden birçok ismin yanı sıra milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı erdoğan, mahir ünal'ın kızının nikahına katıldı
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