Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarını "aşiretleşmeyelim" diyerek uyardı: Akrabaları parti yönetimine koymayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında "Milletvekili veya il başkanlarının akrabalarını partinin yönetimine koymamaya dikkat edin. Aşiretleşmeyelim" diyerek uyardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı 3 saat sürdü. Toplantıda Erdoğan'ın il kongrelerindeki gideceği illerin takvimi de belli oldu. Takvime göre Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve bir ile gitmesi planlandı.

"AŞİRETLEŞMEYELİM"

Bu hafta sonu Şırnak'a gidecek Erdoğan, 24 Ekim'de Kayseri'ye, 25 Ekim'de ise Malatya'ya gidecek. Erdoğan toplantıda parti kurmaylarına da uyarılarda bulundu. Erdoğan, "Milletvekili veya il başkanlarının akrabalarını partinin yönetimine koymamaya dikkat edin. Aşiretleşmeyelim" diye konuştu.

"TEK TEK ZİYARET ETMEK İSTİYORUM"

Hürriyet'in haberine göre Erdoğan MYK toplantısında ayrıca son dönemde AK Parti'ye katılan 100 yaş ve üzeri 40 nene ve dedeyi bizzat evlerinde ziyaret etmek için "Adreslerini bulun, bana getirin. Tek tek ziyaret etmek istiyorum" talimatı verdi. Erdoğan nene ve dedeleri kongre döneminde gittiği illerde ziyaret etmeyi planlıyor.

AŞI BİLGİLENDİRMESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl de dün partiye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Görüşmede aşı ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verildiği öğrenildi.