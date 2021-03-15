Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Sen korkaksın, bitiksin

Partisinin Gençlik Kolları 6'ncı Olağan Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesiyle ilgili açıklamada bulundu. Atatürk Havalimanı'na indiğinde Kılıçdaroğlu'nun orada olduğunu ve daha sonra Bakırköy Belediyesi'ne sığındığını hatırlatan Erdoğan bir kez daha CHP liderini bu konuyla üzerinden eleştirdi. Erdoğan, "'Haberim olsa beklerdim' dedi. Hayatın korku ile geçti. Korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Gençlik Kolları 6'ncı Olağan Kongresi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"15 TEMMUZ'U UNUTMAYIN"

Sözlerini 15 Temmuz gecesine getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesini unutmayın" ifadelerini vurguladı.

"HAYATIN KORKU İLE GEÇTİ"

Atatürk Havalimanı'na indiğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da orada olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiği anda orada birisi vardı. O birisi ne yaptı, tankların arasından birilerinin yardımı ile oradan kaçıp, Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Daha sonra ne dedi; 'Haberim olsa beklerdim' dedi. Hayatın korku ile geçti. Korkaksın, bitiksin. Senin öyle bir derdin yok" dedi.

"BU İŞ YÜREK İSTER, SANDALDA KÜREK DEĞİL"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil. Bu iş yürek ister yürek, sandalda kürek değil. Bu tarihi mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık. Ülkemizin demokratik kalkınmasını hızlandırarak yeni şahlanışın altyapısını da kurduk" ifadelerine yer verdi.