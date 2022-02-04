Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili ilk kez konuştu: Ağlayarak ısrar edince biz de yanımıza çağırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki açılış töreninde sahneye çıkan küçük bir çocuk, Kılıçdaroğlu hakkında "O adam hain hain. En iyi adam burada, oyunuzu ona verin" demişti. Bu duruma tepki gösteren muhalefet art arda açıklamalarda bulunmuştu.

Ukrayna dönüşü gazetecilerin sorularına yanıt veren Erdoğan, gündem olan "Hain" polemiği ile ilgili de konuştu. "Onların hepsi bizim çocuklarımız." diyen Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim tek önemsediğimiz husus evlatlarımızın kendilerine, ailelerine, vatanına, milletine faydalı olmalarıdır. Biz, onlar gibi çocuklarımıza layık olmadıkları yerleri asla yakıştıramayız. Biliyoruz ki çocuklarımız yarının umududur. Bütün çocuklarımızı, gençlerimizi kucaklıyoruz, hepsine sevgiyle gözümüz gibi bakıyoruz.

"MİKROFONU KAPIP BİR ŞEYLER SÖYLEDİ"

Trabzon'da bir evladımız sahneye gelmek için ağlayarak çok ısrar edince biz de yanımıza çağırdık. Kendisi o esnada mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi. Esasında çocuk ne demiş önemli değil. Nihayetinde çocuktur. Ama bununla ilgili bir sürü şey konuşuldu. Onların öyle demesi, böyle demesi çok da önemli değil. Biz ne yaptığımıza bakacağız; bu ülkenin evlatları arasında hiçbir ayrım yapmadan yolumuza da aynı kararlılıkla devam edeceğiz."