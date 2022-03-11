Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüşmesi ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardından konakladığı otelde, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi.