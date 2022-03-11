Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü - Haberler

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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü

AA - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüşmesi ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardından konakladığı otelde,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüşmesi ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardından konakladığı otelde, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Nursultan Nazarbayev, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Güncel, Haberler

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