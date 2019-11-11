Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i kabul etti

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i kabul etti.

11.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:57

-Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın, Başbakanı Askar Mamin ile tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nde Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i kabul etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i kabul etti
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