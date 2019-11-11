Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i kabul etti
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i kabul etti.
11.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:57
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i kabul etti.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i kabul etti