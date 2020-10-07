Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Kuveyt ve Katar ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doha'dan ayrıldı.

Kuveyt ve Katar ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doha'dan ayrıldı.

Kuveyt ziyaretinin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamladı. Doha'ya gerçekleştirdiği günübirlik ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Deniz Sarayı'nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından Doha'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kuveyt ve Katar ziyaretlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı