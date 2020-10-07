Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı

07.10.2020 20:37 | Son Güncelleme: 07.10.2020 20:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Kuveyt ve Katar ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doha'dan ayrıldı.

Kuveyt ve Katar ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doha'dan ayrıldı.

Kuveyt ziyaretinin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamladı. Doha'ya gerçekleştirdiği günübirlik ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Deniz Sarayı'nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından Doha'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kuveyt ve Katar ziyaretlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Vladimir Putin Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Türkan Şoray Mahsun Kırmızıgül
Spor Tisserand Ozan Tufan Arda Turan Gökhan Töre Mbaye Diagne
Daha Fazla Ateş Ekim Adana Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı - Doha
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 20:50:39. #1.14#
title