Katar Büyükelçisi Al Thani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haberler
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Katar Büyükelçisi Al Thani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel
Katar Büyükelçisi Al Thani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Al Thani güven mektubu sundu.

Al Thani'nin beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Katar Büyükelçisi Al Thani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Katar Büyükelçisi Al Thani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Katar Büyükelçisi Al Thani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Katar Büyükelçisi Al Thani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Katar Büyükelçisi Al Thani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri
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