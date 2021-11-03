Katar Büyükelçisi Al Thani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Al Thani güven mektubu sundu.
Al Thani'nin beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.