Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk" - SİİRT
Beğendik (Botan) Köprüsü açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.
11.07.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:46
Beğendik (Botan) Köprüsü açılış töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. (2)
Erdoğan: "Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk."
Kaynak: AA