Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu

Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüse bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum" dedi.

28.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı "Bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Malum diyoruz ya; özellikle, temizlik, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Değerli basın mensubu arkadaşlarım, her şeyden önce tüm milletimin, tüm İslam dünyasının Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum.

"KURBAN BAYRAMI'NIN AYASOFYA CAMİİ'NİN AÇILIŞIYLA ÖRTÜŞMESİ AYRI BİR MÜJDE"

Özellikle bizim bu dini bayramlarımız ağırlıklı olarak birliğin, beraberliğin müjdecisi ve birer vesilesidir ve inanıyorum ki insanlığın birçok sıkıntıları yaşadığı böyle bir dönemde, Kurban Bayramımız da bunlara vesile teşkil edecektir. Aynı zamanda da tabii kurbanla beraber, fakir fukara, dar gelirli, yoksul inşallah kurbanlarımızın etiyle de evler bu noktada şenlenecektir. Tabii bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki; aynı zamanda Ayasofya Camii'mizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde. Ben bu vesileyle tekrar tüm milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tüm aileler için sevinç, birlik, beraberlik vesilesi olmasını diliyorum."

"MİLLETİMDEN RİCA EDİYORUM"

Koronavirüs salgınına da özellikle dikkat edilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Malum diyoruz ya; özellikle, temizlik, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım." ifadesini kullandı.

Erdoğan, anne babasının kabrini ziyaret etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu

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