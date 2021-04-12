Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kader birliği yaptığımız Libya'ya 150 bin doz aşı gönderiyoruz

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yüz yıllardır kader birliği yapan iki ülke arasındaki dayanışmanın daimi olduğunu vurgulayarak, "Libya'ya 150 bin doz aşı vereceğiz. Türkiye'nin koronaviürüsle mücadeledeki tecrübelerini Libya'ya süratle aktaracağız" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki lider, başta Doğu Akdeniz olmak üzere birçok kritik konuyu ele aldı.

İşte toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Aziz kardeşim Dibeybe, sayın bakanlar ve kıymetli basın mensupları sizleri tüm kalbi duygularımla selamlıyorum. Kendilerine tekrar Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Ramazan-ı Şerif'te gerçekleşen bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"YÜZ YILLARDIR KADER BİRLİĞİ YAPTIK"

Görüşmemizde iş birliğimizi geliştirme arzumuzu karşılıklı teyit ettik. İki dost, kardeş millet olarak bekalarımız ve ay yıldızlarımız için yüz yıllardır kader birliği yaptık. Mücadele verdik.

"ORTAK TARİHTEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE GELECEĞİMİZİ İNŞA EDİYORUZ"

Ortak tarihimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ediyoruz. Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir. Türkiye, tüm Libya'yı muhabbetle kucaklamaktadır. Milli Birlik Hükümeti'ne her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Milli Mutabakat Hükümeti'nin uluslararası topluma yaptığı çağrıya sadece Türkiye'den destek gelmiştir. Darbeci Hafter'i silahlandırmaya devam ettiler. Darbecilerin işledikleri savaş suçları tek tek ortaya çıktı. Bulunan toplu mezarlar işgal döneminin kanıtıdır. Darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuştur.

"KATLİAMLAR ÖNLENDİ"

Libya'ya verdiğimiz destek yeni katliamları önledi, ateşkesin önünü açmıştır. Tüm bu çabalar sonucunda Milli Birlik Hükümeti kuruldu. Önceliğimiz, Milli Birlik Hükümeti'nin yetkisinin ülke genelide satı edebilmesidir. Uluslararası toplumu tüm bu alanlarda ilerleme sağlaması, seçimleri öngörülen tarihte yapılması için Libya'ya destek vermelerini bekliyorum.

"SOMUT İLİŞKİLER ÜZERİNDE DURUYORUZ"

Akdeniz'i daime bir refah alanı olarak gördük. Libya ile imzaladığımız anlaşma, iki ülkenin Akdeniz'deki menfaatlerini koruma altına almıştır. Bugün bu husustaki kararlılığımızı teyit ettik.

İkili ticaret ve ekonomik ilişkileri güçlendirecek somut ilişkiler üzerinde durduk. Artık Libyalı kardeşlerimizin refahına odaklanmalıyız.

"150 BİN DOZ AŞIYI TESLİM EDECEĞİZ"

Enerji, sağlık, finans, yerel yönetimler, eğitim ve kültür alanında iş birliğimizi daha da ilerleteceğiz. Koronavirüsün yaygın olarak devam ettiği şu süreçte; yarın 150 bin doz aşıyı kendilerine teslim edeceğiz. Bingazi'deki konsolosluğumuzu şartlar olgunlaştığında yeniden faal hale getireceğiz. Türkiye'nin koronaviürüsle mücadeledeki tecrübelerini Libya'ya süratle aktaracağız. Bu amaçla Trablusgarp'ta bir salgın hastanesini işleteceğiz."

İşte Libya Başkanı Dibeybe'nin konuşmasından satır başları:

"Öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti'ne, liderliğine, Türk halkına Ramazan-ı Şerif dolayısıyla en içten tebriklerimi iletirim. Bugünkü toplantımız çok önemliydi. Önemli bir stratejik iş birliği toplantısı oldu. Bizler tüm komşu ve dost ülkelerle gerçek anlamda stratejik ilişkiyi tesis etme arzusu içerisindeyiz. Özellikle de Türkiye ile stratejik ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz.

"TÜRKİYE'YE DESTEĞİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

Libya'nın egemenliğine saygı, ülkelerle yaptığımız ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Türkiye'nin Libya'nın seçimlerini belirlenen tarihte yapılması konusundaki desteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Yine Türkiye'nin Libya'da kalıcı bir ateşkese yönelik desteğinden dolayı müteşekkiriz. İstikrarımızı temin etmek istiyoruz. Bizler her türlü terör örgütüyle mücadelemizi sürdürecek, yasa dışı göçle mücadele konusunda da önemli adımlar atacağız.

"TİCARET İLİŞKİLERİMİZİ ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nın iki ülkenin çıkarına olduğunu vurguladık. Bizler ikili ticaret ilişkilerimizi ve hacmimizi dengeli bir şekilde daha da artırmak istiyoruz."