Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi
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Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü, İstanbul, Kabine, Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.

27.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krona virüs tedbirleri kapsamında toplantılarını video konferansla yapmaya devam ediyor.

Çalışmalarını İstanbul Huber Köşkü'nde yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansla bir toplantı gerçekleştirdi.

Huber Köşkü'nde video konferansla gerçekleşen toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip korona virüs(Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi

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