GAZİANTEP (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerçi birileri yeni asgari ücret miktarını kurdaki dalgalanmayla küçüksemeye çalıştığını görmüştük"

"Şimdi tekrar kur düştü ama şimdi aynı kişilerin, onların tekrar hesap yaptığını görmedik"

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep 4. Oganize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Erdemsoft Tekstil fabrikası işçileri ile buluştu. Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye yerinde duramıyor sıçrıyor. Ana muhalefet yavru muhalefetin liderinin ne olduğundan haberi yok" dedi.

Erdoğan, Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Erdemsoft Tekstil Fabrikası'na giderek, fabrika çalışanları ile birlikte akşam yemeği yedi. Burada işçilere hitaben yaptığı konuşmada, "Türkiye yerinde duramıyor sıçrıyor. Ana muhalefet yavru muhalefetin liderinin ne olduğundan haberi yok. Umarım buralarda büyük ve güçlü Türkiye'nin izlerini görüp vizyonlarını geliştirirler. Sadece Gaziantep 12 milyar dolar ihracatk yapan duruma girdi. Üretime ihracata damardan giren bir ülkeyiz" dedi.

Fabrikanın kadın çalışanları ve mühendislerinden memnuniyetini dile getiren Erdoğan, "Kızlarımızı görüyorum, maşallah. Mühendisler, bu fabrikada önemli bir yerdeler. Bu mühendislerle birlikte fabrikamız sıçrıyor. Şimdi de genişleme safhası içerisinde. Siparişler falan yapılmış durumda 950 işçinin çalıştığı bu tesiste yeni makineler geldiğinde çalışan sayısı bin 500'ü bulacak. Yeter ki 'bende varım bende çalışmaya hazırım' diyenler buraya gelsin. Gaziantep'in aylık 1 milyar dolar ihracat hedefine yaklaştığını görüyorum. Önümüzdeki 25 milyon dolarlık makine yatırımıyla halen 900 olan çalışan sayısı burada 1500 e çıkacak.

Bu yılı 1 milyar 240 milyon dolarlık ciroyla kapatan Erdemsoft firmasını tebrik ediyorum. Organize Sanayi Bölgesi'nde aynı azim ve heyecanla çalışan bin 140 müteşebbissimizi ve işçilerimizi ayrı ayrı kutluyorum. Sanayicilerimizin daha çok istihdam sağlamaları üretmeleri için milletim adına tebrik ediyorum. Biz imkanlarımızla da onları teşvik ediyoruz. Kabına sığmayan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin 6'ncı etabını kurmak için kolları sıvadı. Bu etapta faaliyete geçerse organize sanayi bölgesindeki fabrika sayısı 2 bini bulacak. Bu ne demek biliyor musunuz? 'Nasıl ki geçmişte kurtuluş savaşı verdiysek burada da ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz' demek. Gayretleri nedeniyle OSB başkanı Cengiz beye özellikle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kur düşünce aynı hesapları yapanı görmedik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50 oranında arttırılan asgari ücreti, kur hesapları yaparak küçümsenmeye çalıştığını belirterek, "Asgari ücreti yüzde 50 oranında arttırarak en düşük 4 bin 250 lira seviyesine çıkardık. Çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre bu rakam daha da yükselecek. Gerçi birileri yeni asgari ücret miktarını kurdaki dalgalanmayla küçüksemeye çalıştığını görmüştük. Şimdi tekrar kur düştü ama şimdi aynı kişilerin, onların tekrar hesap yaptığını görmedik. Benim dolarla ne işim var. Türk lirasıdır. Rahmet Özal da yapmıştı Türk lirasının onurunu kurtarmıştı, şimdi bizde onu yapıyoruz. Biz muhalefete değil milletimize bakıyoruz. Küresel enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan anormal artışları vatandaşlarımıza en az bir şekilde yansıtmak için yükün önemli bir kısmını kamunun yüklenmesini sağladık. Bu kış kıyamette doğalgazı vatandaşın ucuz kullanması için çaba harcadık. Aynı şekilde çalışanlarımızın asgari ücret kadar gelirini gelir ve damga vergisinden muaf tutarak büyük bir kısmını işverenin üzerinden aldık. Cumhurbaşkanınız olarak şuanda alın teriyle karşımda oturan kardeşlerimi Allah için seviyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a portresinin yer aldığı tablo ve çeşitli hediyeler verildi.