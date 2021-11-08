Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'de Meral Akşener'i protesto eden şehit yakını Tahir Gümren'e küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Bu sözlerin ardından akıllara "Türkkan'ın vekilliği nasıl düşer?" sorusu geldi. İşte Lütfü Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili izlenecek 3 yol.
Kabine sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Bingöl'de Meral Akşener'i protesto eden şehit yakını Tahir Gümren'e ağır şekilde küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a çok sert tepki gösterdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VEKİLLİĞİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN İŞARET VERDİ
Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesi konusunun takipçisi olacaklarını belirten Erdoğan, "Partinin grup başkan vekilliğinden, genel başkan yardımcılığından ayrılması bir çıkış yolu değildir. Bu kişinin parlamento çatısının altında yerinin olmaması lazım. Başında bir bayan genel başkanın olduğu bu partide bir şehidimizin bacısına küfredilmesi karşısında genel başkan bayanın buna tahammül etmemesi ve kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir. Duruş bu olması gerekir. Ama ne yazık ki, neymiş başkan yardımcılığından ihraç etmişler. Kimi aldatıyorsunuz yahu, kimi kandırıyorsunuz, al birini vur ötekine. Bingöl'deki edepsizliğin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki olarak takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN 3 YÖNTEM
Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından akıllara milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili prosedürün nasıl işlediği geldi. İşte Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 yöntem;
- İlk yol, milletvekilinin kendi istifasını sunması. Vekil, istifasını verdikten sonra TBMM Genel Kurulu'nda karara bağlanıyor.
- İkinci yol, milletvekili hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunup bu mahkeme kararının Genel Kurul'da okunup milletvekilliği otomatik olarak düşmüş oluyor.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği yöntem ise üçüncü yol. Buna göre; Anayasa'nın 82. maddesine göre milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmetin sürdürülmesi durumunda, önce Meclis Anayasa Karma Komisyonu rapor hazırlıyor. Sonra rapor, aynı komisyonda gizli oyla karara bağlanıyor.