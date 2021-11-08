Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu

Kabine sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Bingöl'de Meral Akşener'i protesto eden şehit yakını Tahir Gümren'e ağır şekilde küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a çok sert tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VEKİLLİĞİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN İŞARET VERDİ

Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesi konusunun takipçisi olacaklarını belirten Erdoğan, "Partinin grup başkan vekilliğinden, genel başkan yardımcılığından ayrılması bir çıkış yolu değildir. Bu kişinin parlamento çatısının altında yerinin olmaması lazım. Başında bir bayan genel başkanın olduğu bu partide bir şehidimizin bacısına küfredilmesi karşısında genel başkan bayanın buna tahammül etmemesi ve kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir. Duruş bu olması gerekir. Ama ne yazık ki, neymiş başkan yardımcılığından ihraç etmişler. Kimi aldatıyorsunuz yahu, kimi kandırıyorsunuz, al birini vur ötekine. Bingöl'deki edepsizliğin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki olarak takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN 3 YÖNTEM

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından akıllara milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili prosedürün nasıl işlediği geldi. İşte Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 yöntem;