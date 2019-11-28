Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani Kabulden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
28.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:44
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani
Kabulden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti