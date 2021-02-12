Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti

12.02.2021 19:02 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği Elazığ'ın kanaat önderlerinden 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti.

Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliğinden Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavisi süren kanaat önderlerinden 6 çocuk babası 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti

EERDOĞAN SON ZİYARETİNDEN KUR'AN-I KERİM HEDİYE ETTİ

Kente her geldiğinde Nazırlı'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son gelişinde de hastanede kendisini bakanlarla birlikte ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hafız Nazırlı'yı 5'inci kez ziyaret ettiği buluşmada özel olarak hazırlanmış, mealli ve ayet ayet açıklamaları olan bir Kur'an-ı Kerim'i hediye etmişti. Nazırlı da kendisinin kaleme aldığı 'Hafızlarıma Nasihatlerim ve Vasiyetlerim' adlı özel bir baskı kitabını hediye etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti

YARIN DEFNEDİLECEK

Nazırlı'nın yarın saat 14.00'da İzzetpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Harput Mezarlığına defin edileceği öğrenildi.

HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI KİMDİR?

Hafız Abdullah Nazırlı, 1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Babası tarafından soy kütüğü Battal Gazi'ye dayanmasından dolayı, Osmanlı padişahları dedelerine çeşitli zamanlarda taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar vermiştir. Bunlardan sadece on tanesi Hafız Abdullah tarafından koruma altına alınabilmiştir.

Hafız Abdullah Nazırlı'nın çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçer. Burada babası Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenir ve hafızlığa başlar. 12 yaşında iken hafızlığını tamamlar ve babası tarafından Elazığ'a getirilir. Hafız Abdullah Nazırlı, bütün ömrünü Kur'an eğitim ve öğretimine adamıştır.

30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet'e hizmet etmiş, bin civarında hafız yetiştirmiş ve 5 bin civarında insana Kur'an-ı Kerim'i öğretmiştir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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