Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyallerini verdiği yeni anayasa için iki kırmızı çizgisi var: Üniter yapı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "Cumhur ittifakı olarak bir anlayış birliğine varmamız halinde, önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" sözleri kulisleri hareketlendirdi. Erdoğan'ın yeni anayasa için üniter yapıyı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kırmızı çizgi olarak benimsediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında sarf ettiği, "Cumhur ittifakı olarak bir anlayış birliğine varmamız halinde, önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" sözleri parti içinde yankı buldu. Hürriyet'in haberine göre, sivil anayasa konusu, partinin MYK'sının yanı sıra Bakanlar Kurulu toplantılarında Bakan Gül'ün reform paketini anlattığı oturumlarda konu başlığı oldu.

NİHAİ HEDEF SİVİL ANAYASA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuya ilişkin yaptığı sunumunda, "Hukuk reformu konusunda yaptığımız hazırlıklar bunlar. Bunlar üzerinden değerlendirme yaparak yasal düzenleme yapabiliriz. Ayrıca, biz parti olarak sivil bir anayasa konusunu gündemde tutan bir partiyiz. Nihai hedefimiz arasında bu da var" dedi.

"HEYECAN VERİCİ BİR MÜJDEDİR"

Erdoğan'ın yeni anayasa önerisi sözlerine ilk yanıt veren kişinin Gül olmasının nedeninin de bu olduğu belirtiliyor. Gül aynı akşam, "Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu heyecan verici bir müjdedir" demişti.

MASADA BİRÇOK ALTERNATİF YER ALIYOR

AK Parti kulislerinde, yeni anayasada olabilecek başlıklar arasında Cumhurbaşkanı yemininin değiştirilmesinden, hak ve özgürlüklere ilişkin hükümlere kadar değerlendirme yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle Cumhurbaşkanı yeminindeki tarafsızlık ifadesinin yarattığı sıkıntılar aktarılıyor. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargıyla ilgili düzenlemelerin de olabileceği, ABD'de olduğu gibi cumhurbaşkanına Meclis'e yasa teklifi sunma yetkisi verilmesinin de tartışılabileceği ifade ediliyor.

İKİ KIRMIZI ÇİZGİSİ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni anayasa önerisinde iki kırmızı çizgi yer alıyor. Biri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi diğer ise üniter yapı. Anayasa referandumu ile milletin kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçilmesi gibi bir düşünce taşınmıyor. Çünkü anayasa referandumuyla birlikte milletimizin sistem tartışmasını bitirdiği ve tercihini Başkanlık sisteminden yana yaptığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, devletin üniter yapısı ve anayasanın ilk dört maddesi korunuyor.