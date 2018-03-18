Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzeninin Yaralandığı Kazada 2 Kişi Öldü (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzeninin Yaralandığı Kazada 2 Kişi Öldü (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu tedaviye alındığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzeninin Yaralandığı Kazada 2 Kişi Öldü (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu tedaviye alındığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Mutlu'nun yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et