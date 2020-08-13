Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddet tartışmalarına yönelik sözleri ayakta alkışlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında kadına şiddet tartışmalarına yönelik sözleri, programa katılan kadınlar tarafından ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında kadına şiddet tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Ailenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, salonda bulunan kadınlar tarafından ayakta alkışlandı.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETE 'SIFIR TOLERANS'"

Katıldığı programda Doğu Akdeniz'deki gerilim ve ekonomi başta olmak üzere birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddet tartışmaları ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, 'sıfır tolerans' ilkesiyle devam ettiğini belirten Erdoğan, "Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir anlayış, hiçbir düzenleme, hiçbir ideoloji insani olmadığı gibi meşru da değildir" ifadelerini kullandı.

ABDURRAHMAN DİLİPAK'A SERT TEPKİ

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili kullandığı çirkin sözlere de tepki gösteren Erdoğan, "AK Parti'nin kadınları için 'AKP'nin papatyaları' gibi yakıştırmalarla 'yeşil sermaye' gibi yaklaşımlarla ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını, tüm kadın kollarım ve kadınlar adına kınıyorum" ifadelerini kullandı.

KADINLAR AYAKTA ALKIŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddete tartışmalarına yönelik sözlerini, eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere programa katılan tüm kadınlar ayakta alkışladı .