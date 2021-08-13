Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gözlerimizi yaşarttı" dediği yeni doğmuş bebeğin kurtarılma anları

Karadeniz bölgesindeki sel felaketinden en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekiplerin helikopterle kurtardığı yeni doğmuş bir bebeğe dikkat çekti. Erdoğan, "O operasyon bizi rahatlattı. Gözlerimiz yaşlı olarak kadın, erkek, çocuk demeden sepetin içinde o yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu herhalde gözlerimizi yaşartmıştır değil mi?" dedi.

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sağanak yağmurların etkisiyle oluşan sel felaketi nedeniyle pek çok insan hayatını kaybetti. Arama çalışmalarına destek veren helikopter, afet bölgesinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya devam ediyor.

YENİ DOĞMUŞ BEBEK SEPETLE KURTARILDI

Felaketin en yoğun şekilde yaşandığı Bozkurt ilçesinde cuma namazını kıldıktan sonra halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekipler tarafından helikopterle kurtarılan yeni doğmuş bir bebeğe dikkat çekti. Kameraya saniye saniye kaydedilen anlarda küçük yavrunun sepetin içerisinde kurtarılması görülüyor.

"HER KİŞİNİN KARI DEĞİL, ER KİŞİNİN KARIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekiplere teşekkürlerini sunarak bebeğin kurtarılması ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Bütün o kardeşlerimizi, evlerinin damlarından kurtaran jandarmamızın, silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin, JAK, onların kahramanca bütün o vatandaşlarımızı nasıl kurtardıklarını izlediniz herhalde. Bu kahramanlarımız, alnından öpülesi kahramanlarımız. Hiçbir şeyden yılmadan bunu başardılar ve bu yaptıkları operasyonda mağdur durumda olanların yüzde 95'ini kurtardılar. Allah göstermesin aksi olabilirdi ama bunu başardılar. Bu öyle her kişinin karı değil er kişinin karıdır. "

"KÜÇÜK YAVRUNUN KURTULUŞU GÖZLERİNİZİ YAŞARTMIŞTIR DEĞİL Mİ?"

Ben askerimizin, polisimizin, bu operasyonda görev alan bütün kardeşlerimizi alnından öpüyorum. Onları tebrik ediyorum, milletim adına tebrik ediyorum. O operasyon bizi rahatlattı. Gözlerimiz yaşlı olarak kadın, erkek, çocuk demeden sepetin içinde o yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu herhalde gözlerimizi yaşartmıştır değil mi?"