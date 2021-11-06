Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle yaptığı basketbol maçının perde arkası! 'Ayıp oluyor' diyerek sahaya girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı. Erdoğan'ın gençlerle basketbol maçı yaptığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İBRAHİM KALIN PAYLAŞTI

Bugün de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, Millet Bahçesi açılışından önce gençlerle basketbol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni görüntülerini paylaştı.

"HEP SİZ Mİ OYNAYACAKSINIZ?"

Görüntülerde basketbol oynayan gençlerin yanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep siz mi oynayacaksınız ya? Ama ayıp oluyor böyle" diyerek oyuna katılıyor.

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