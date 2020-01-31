Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezasını kaldırdığı isim, tahliye oldu
Sivas'taki Madımak Oteli'nde 1993 yılında meydana gelen olaylar nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Kılıç, 27 yıl sonra özgür kaldı. Cezaevinden tahliye edilen Kılıç, yakınları tarafından alındı.
Sivas'taki Madımak Oteli'nde 1993 yılında meydana gelen olaylardan dolayı cezaevinde bulunan Ahmet Turan Kılıç'ın (86) kalan cezası, sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırıldı. Cezası kaldırılan Kılıç, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.
ADLİ TIP KURUMU RAPOR VERDİ
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği sağlık raporu doğrultusunda, Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.
İDAM EDİLECEKTİ AMA...
1993 yılında Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması sonrası idam cezasına çarptırılan Kılıç'ın cezası, idam cezasının kaldırılmasının ardından ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürülmüştü.