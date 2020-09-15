Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ceketi" Alman Welt gazetesine haber oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ceketi" Alman Welt gazetesine haber oldu

Alman Die Welt gazetesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekose desenli ceketleri" hakkında bir yazı yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
15.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 01:04

Alman Die Welt gazetesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekose desenli ceketleri" hakkında bir yazı yayımlandı.

"Erdoğan'ın 'kazanan ceketi' moda dünyasını nasıl etkiliyor?" başlıklı yazıda, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de koyu ve tek renk takım elbiseler norm olarak görülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketlerinin dikkat çektiği belirtildi.

"Erdoğan'ın kendi vizyonu var, normlara bağlı kalmıyor"

Die Welt'teki yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasette olduğu gibi kıyafet konusunda da yerleşik normların dışına çıktığı ve kendi vizyonunu ortaya koyduğuna işaret edildi.

Yazıda, görüşlerine yer verilen moda tasarımcısı Ferruh Karakaşlı, "Erdoğan giysileriyle 'Vizyonları olan farklı bir şahsım. Norma bağlı kalmıyorum' mesajı veriyor." değerlendirmesini yaptı.

"Erdoğan giyiyor diye AK Parti muhalifleri ekose satın almıyor"

Modacı Ferruh Karakaşlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda rahat ve geniş kesimli takım elbiseler tercih etmesine ilişkin "Bunun moda ile pek ilgisi yok. AK Partililer çok çalışan ve namaz kılan insanlar. Bunun için bilinçli olarak geniş kesim takım elbiseler giyiyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ceketlerindeki desen ve kesim seçiminin modaya uymasa da siyasi olarak başarılı olduğunu vurgulayan Ferruh Karakaşlı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ekose deseni tercih ettiğinden bu yana moda tasarımcılarının AK Parti muhaliflerine artık ekose hiçbir şey satamadıkları" yorumunda bulundu.

"Erdoğan da Atatürk gibi tarihe geçecek"

Modacı Ferruh Karakaşlı, Atatürk'ün politikalarının yanı sıra kıyafet stili ile de hatırlandığını aktararak, "Erdoğan da Atatürk gibi tarihe geçecek ama belki ondan farklı olarak sadece siyasetiyle. Erdoğan'ın siyaseti, kıyafet seçiminden çok daha güçlü. Hiç de fena hatırlanmayacak. Yaptırdığı otoyollar, köprüler, altyapı projeleriyle anılacak" görüşlerini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Deniz Seki Metin Özülkü Yasemin Özilhan
Spor Arda Turan Gökhan Töre Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Josef De Souza
Daha Fazla Çocuk Milli Aydın Antalya
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ceketi" Alman Welt gazetesine haber oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 01:15:27. #1.15#
title