Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahsen Unakıtan'ı aradığı iddiasına yalanlama!

02.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:34

AK Parti'nin ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan'ın villasındaki kaçak yapı Üsküdar Belediyesi tarafından yıkılmış, Unakıtan "Bu zulüm son bulmalı" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşamadığını söylemişti.

İDDİAYA YALANLAMA GELDİ

Ahsen Unakıtan bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine geçmiş olsun telefonu ettiğini ve 10 dakika görüştüklerini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Unakıtan'ın iddia ettiği görüşme yalanlandı.

"BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ OLMAMIŞTIR"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bir internet sitesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın merhum Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan'ı oturduğu villanın çatısının 'kanuna aykırı' olduğu gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi tarafından yıkılması nedeniyle telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği şeklinde bir haber yer almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ahsen Unakıtan arasında herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır."

"DEDİKODU YAPMAYALIM SPOR YAPALIM"

Görüşme iddiasının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanması üzerine Independent Türkçe'ye bir açıklamada bulunan Ahsen Unakıtan ise, "Dedikodu yapmayalım spor yapalım" dedi.