Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Uzunmehmet Camii'nde ilk bayram namazı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Uzunmehmet Camii'nde ilk bayram namazı

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Uzunmehmet Camii'nde ilk bayram namazı Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Uzunmehmet Camii'nde ilk bayram namazı kılındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Uzunmehmet Camii'nde ilk bayram namazı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Uzunmehmet Camii'nde ilk bayram namazı kılındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Haziran 2021 tarihinde Zonguldak'a gelerek 6 bin 500 kişinin ibadet yapabileceği Uzunmehmet Camii'nde ilk bayram namazı kılındı.

Vatandaşlar namaz öncesi adeta camiye akın etti. Cami içerisindeki ibadet alanının dolmasıyla bazı vatandaşlar cami dışında bayram namazını kıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da bayram namazını Uzunmehmet Camii'nde kıldı.

Hutbe okunması, dua edilmesi ve tekbirlerin getirilmesinin ardından namaz sona erdi. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını gözeterek bayramlaştı. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Uzunmehmet Camii'nde ilk bayram namazı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Uzunmehmet Camii'nde ilk bayram namazı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Uzunmehmet Camii'nde ilk bayram namazı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Uzunmehmet Camii'nde ilk bayram namazı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

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