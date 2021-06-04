Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nin etrafı gül suyu ile yıkandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nin etrafı gül suyu ile yıkandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nin etrafı gül suyu ile yıkandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Uzun Mehmet Camii ve çevresi Isparta Belediyesi tarafından gül suyu ile yıkandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Uzun Mehmet Camii ve çevresi Isparta Belediyesi tarafından gül suyu ile yıkandı.

Isparta Belediyesi, Ayasofya Cami ve Taksim Camii açılışlarında, camiyi Osmanlı geleneği olan gülsuyu ile yıkama işlemini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak olan Zonguldak'ın Uzun Mehmet Camii'nde de gerçekleştirdi.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'ın daveti ile şehre giden Isparta Belediyesi Cuma Namazı ile birlikte açılışı yapılacak olan Uzun Mehmet Camii ve çevresindeki hazırlıklarını tamamladı.

Isparta Belediyesi ekipleri, Cuma namazı öncesinde Uzun Mehmet Camii içerisini gül suyu, dış mekanlarını da seyreltilmiş gülsuyu ile yıkandı. Yine namaz öncesinde cemaate şişelenmiş gülsuyu, gül kolonyası ile kutular içerisinde gül lokumu ikram edildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Uzun Mehmet Camii için Zonguldak'a gitti.

"Burada bulunmaktan son derece mutluyum"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirdeki ilk ziyaretini Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a yaptı. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 1829 yılında Zonguldak'ta taş kömürünü ilk bulan Uzun Mehmet'in ismini taşıyan Camii'nin, şehre ve ülkeye hayırlı olması temennilerinde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Böylesine ihtişamlı bir camimizin Zonguldak'a kazandırılmasından ve açılışında bulunmaktan dolayı son derece mutluyum" dedi.

"Şehrimizin bütün cadde ve sokakları, ana arterlerimiz gül koktu"

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan da, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kendilerinin davetlerini kırmayıp illerine geldiğini belirterek, "Şehrimizin bütün cadde ve sokakları, ana arterlerimiz gül koktu. Bir Osmanlı geleneğinin şehrimizde yaşatılması, camimizin iç ve dış mekanlarının gül suyu ile yıkanmasından dolayı teşekkür ediyor, sizleri şehrimizde ağırlamaktan dolayı duyduğum mutluluğu ifade ediyorum" diye konuştu. - ISPARTA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nin etrafı gül suyu ile yıkandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nin etrafı gül suyu ile yıkandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nin etrafı gül suyu ile yıkandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nin etrafı gül suyu ile yıkandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nin etrafı gül suyu ile yıkandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nin etrafı gül suyu ile yıkandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nin etrafı gül suyu ile yıkandı - Haberler
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