Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıllık makas koleksiyonu sergilendi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden başlayarak bugüne kadar tesislerin açılışını yaparken kullandığı makas ve kurdeleler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık döneminden itibaren açılış ve temel atmalarını gerçekleştirdiği tesislerde kullandığı 800'ü aşkın makas ve kurdele, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde gazeteciler için sergilendi. Koleksiyonun ilk parçası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Eylül 2003'te Rize Pazar Ortak Açılış ve TOKİ Anahtar Teslim Töreni'nde kullandığı makas oldu. Serginin son parçasını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde inşa edilen Türkevi'nin açılışında kullandığı makas oluşturdu. Serginin, yakın zamanda açılışı yapılan diğer makas ve kurdelelerle büyüyeceği ayrıca birçok açılışın ise buton kullanılarak gerçekleştirildiği öğrenildi.Sergide; otoyollar, şehir hastaneleri, enerji santralleri, toplu açılışlar, tünel ve barajların yanı sıra AK Parti Genel Merkezi'nin yeni binasının açılışında kullanılan makas ve kurdeleler yer alıyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından protokol rengi olarak turkuazın kullanılmasıyla birlikte sergideki kurdelelerin 2007 yılından itibaren kırmızıdan turkuaza dönmesi de dikkat çekti.