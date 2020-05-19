Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni'ne video...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni'ne video...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz 18 yılda toplam 8 bin 362 tesisi ülkemize kazandırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni'ne video...
19.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:48

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz 18 yılda toplam 8 bin 362 tesisi ülkemize kazandırdık. Türkiye, 2002 yılında 276 baraja sahipti. Biz buna 585 baraj daha ekledik. Ana muhalefetin başı konuşuyor, israftan bahsediyor, bu yatırımlar mı israf?" dedi.

Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni'ne video konferansla katılan Erdoğan, Ilısu Barajı'nın, en büyük faydayı görecek olan Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'taki vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

"Herhalde terör örgütleri bu sudan da nasibini almazlar diye düşünüyorum." diyen Erdoğan, onların bu barajları kullanım emellerinin farklı olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca siyasi ve sosyal tartışmaların içinde kaybolup giderken çağın temel hizmetlerinden mahrum kalan milletin çok büyük acılar çektiğini anlattı.

"Hiçbir alanı ihmal etmedik"

Bundan 18 yıl önce Türkiye'yi demokraside ve ekonomide dünyanın en ileri ülkeleri arasında yükseltme azmi ile yola çıktıklarında birilerinin birkaç yıl iktidarda kalıp gideceklerini düşündüğüne vurgu yapan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ama biz planlarımızı, programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık dilimlere göre yaparak geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık ve dedik ki eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu dört temel taş üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz ve buna daha sonra ulaşımı ilave ettik, tarımı ilave ettik ve bunlarla beraber güçlenen bir Türkiye'yi inşa ettik."

Erdoğan, milletin de her seçimde artan bir oranda destek vererek kendilerine doğru istikamette yürüdüklerini gösterdiğini belirterek, sadece 18 yılda kendilerinden önceki 79 yılda yapılanların tamamının kimi alanlarda 5 katı, kimi alanlarda 10 katı ve daha fazlasını hizmet üretmeyi başardıklarını ifade etti.

Demokrasilerini güçlendirirken ekonomilerinin altyapısını da makro düzeyde dünyanın en üst ligine çıkma hedefine uygun seviyelere getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, eğitim, sağlık, adalet ve emniyet temelinde ülkeyi kalkındırırken ulaşımdan tarıma, enerjiden turizme hiçbir alanı ihmal etmediklerini kaydetti.

"Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun en somut örneklerini sulama ve enerji yatırımlarında görmenin mümkün olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz 18 yılda toplam 8 bin 362 tesisi ülkemize kazandırdık. Türkiye, 2002 yılında 276 baraja sahipti. Biz buna 585 baraj daha ekledik. Ana muhalefetin başı konuşuyor, israftan bahsediyor, bu yatırımlar mı israf? 79 yılda bunların nesi vardı. Bunların üzerine inşa ettiklerimiz ortada. Şunu bir defa unutmayalım, gözünüz vardır görmezsiniz o ayrı mesele, diliniz vardır gerçekleri hakikatleri konuşmazsanız o da ayrı bir mesele ama bilesiniz ki bu millet, bu gerçeklerin hepsini görüyor. Benim çiftçi kardeşim bu inşa ettiğimiz barajları görüyor. Önümüzde inşallah peyderpey onları da göreceksin Bay Kemal ve diğer muhalifler ama Cumhur İttifakı'nı burada bir kenara koyuyorum. Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız ve bunları belki bir ay arayla belki daha kısa ama süratle bunların da açılışını yapıp inşallah bu yaz özellikle bu konuda bir zenginlik dönemi olacak. Enerjide, suda."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık...
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Süreyya Önder Fahrettin Koca Berat Albayrak Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Lionel Messi Ivan Obradovic Hikmet Karaman
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni'ne video... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 17:48:21. #1.15#
title