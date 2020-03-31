Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Trump, ikili meselelerin yanı sıra dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını ele aldı.

31.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:33

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ele alındı.

"SALGINLA MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ İLE BAŞARIYA ULAŞILABİLİR"

Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve iş birliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki lider; salgının muhtelif etkilerinin kontrol altına alınması için en iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin paylaşımı noktasında gerekli adımları atmayı kararlaştırdı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Beyaz Saray'dan Trump- Erdoğan görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin telefonda, "Suriye ve Libya'da ateşkesin desteklenmesinin eskisinden de önemli olduğunu vurguladıklarını" belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Görüşmede, Türkiye ve ABD'deki Kovid-19 ile mücadele çabalarının ele alındığı kaydedilen açıklamada, "İki lider, virüsün yenilmesi ve küresel ekonominin desteklenmesine yönelik uluslararası kampanyada yakından çalışma konusunda mutabık kaldı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı vurgulanarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, Suriye ve Libya başta olmak üzere çatışma olan ülkelerde, ateşkesin desteklenmesi ve çözüme yönelik çalışmaların eskisinden de önemli olduğu konusunda mutabık kaldı" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştü! İki lider yeni tip koronavirüsü ele aldı
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