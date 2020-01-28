: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'den gelen göç dalgasına ilişkin tedbirimizi aldık

28.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de ülkenin devlet başkanı Macky Sall ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

TOPLAM SAYI 600 BİNE YAKLAŞTI

Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle geçen kasım ayından bu yana Türkiye sınırına yakın bölgelere gelenlerin sayısı son verilerle birlikte 600 bine dayandı. Saldırılar nedeniyle bulabildikleri ulaşım araçları ile yollara düşen Suriyeliler, daha çok Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor. Siviller kurdukları çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

"TEDBİRİMİZİ ALDIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sınırdaki bu hareketlenmeyle ilgili olarak, ""İdlib'de şu anda bizim sınırımıza doğru bir hareketlenme söz konusu. Bununla ilgili tedbirimizi aldık" dedi.

7 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugünkü görüşmelerimizde gerek ikili gerek heyetler arası 7 anlaşmanın imzalanmasıyla gerçekten dolu dolu bir günü arkada bıraktık. 2018'de belirlediğimiz hedeflere büyük bir başarıyla ulşatığımızı görüyorum. Ancak 2019 hedefleri daha fazla çalışmamız gerektiğini görüyorum. 2019 hedefimiz 1 milyar dolara ulaşmaktır. Türk firmaları ulaşımdan inşaata, bu plana katkı sağlıyor. İş ortağımız Senegal'e her konuda yardım etmeye hazırız. Türkiye''nin potansiyelini Senegal'de tanıtmak ne kadar önemliyse, Senegal'in potansiyelini de Türkiye'de tanıtmak çok önemlidir.

"SENEGAL, FETÖ İLE MÜCADELEMİZİ DESTEK VEREN YEGANE ÜLKELERDEN BİRİ"

Senegal FETÖ ile mücadelemizi anlayan ve bize hak veren yegane ülkelerden biridir. Bu husus Afrika ortaklık politikamızda da önem taşıyor. Afrikanın yaşadığı acılara politik, çıkar odaklı değil tamamen insan odaklı yaklaşıyoruz. Farklı bir iş modelinin olabileceğini gösteriyoruz. Burada 50 bin kapasiteli bir stadyumun olması gençler için çok önemli bir husus. Yine aynı şekilde demir-çelikte çok önemli bir adımın Tosyalı Holding tarafından sunulması önemli. Türk firmalarının adımları ile ciddi bağlar kurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamaya başladı.

TRUMP İLE DEPREM KONUSUNDA BİR NEZAKET GÖRÜŞMESİ SÖZ KONUSU OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün ABD başkanı Trump ile birçok önemli konu ele alındı. İdilib ve Libya meselerini konuştuk. Elazığ- Maltya'daki depremde 41 vatandaşımızı kaybettik. 1600 yaralının tamamına yakını ayakta tedavi edildi, çok azının tedavisi sürüyor. Milletimizin başının sağ olması çok önemli. Ben de deprem bölgesine gittim ve oraları dolaştım. Şu anda biliyorsunuz enkazlar kaldırılıyor. Bu noktada sayın Trump'ın araması bir nezaketti, ona teşekkür ettik. Bize herhangi bir yardıma ihtiyaç olup olamayacağını sordu.

ERDOĞAN: HAFTER'İN ATEŞKES GİBİ BİR DERDİ YOK

Libya'da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur. Hafter geleceğini söylediği yerlere, örneğin Tunus'a gitmedi. Berlin sürecindeki toplantıda otel odasında saklandı. Çözüm gibi bir amacı yok. Aynı şeyi yıllar önce Kaddafi'ye de yapmıştır, ihanet etmiştir. Wagner diye birinin arkasına sığındı. Wagner, Abu Dabi kaynaklı bir lejyoner. Hafter'in kendisi de bir lejyoner. Hafter yıllarca ABD'de kalmış bir lejyoner. Tüm silah ve ekipmanlarını Abu Dabi yönetimi ve Mısır sağlamaktadır. Serrac, BMGK ve uluslararası toplumda tanınan bir liderdir. Hafter'in uluslararası camiida bir kişiliği ve kimliği yoktur.

İDLİB'DEN GELEN GÖÇ DALGASI

İdlib durum çok çok farklı. İdlib'de şu anda bizim sınırımıza doğru bir hareketlenme söz konusu. Bu konuda şu anda tedbirimizi almış bulunuyoruz. Onlara çadır yerine briket barınaklar kuruluyor. Bittikten sonra onları buraya yerleştireceğiz. Temenni ederim ki İdlib'de barış ve birlik ile sorunlar çözülsün.

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