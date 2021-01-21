Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun adı bulvardan silindi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun adı bulvardan silindi

21.01.2021 20:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 20:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan için

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçen haftalarda yaptığı açıklamada Erdoğan için "Sözde cumhurbaşkanı" ifadesini kullanmıştı. Konu günlerce tartışılırken Kılıçdaroğlu eleştirilerin hedefi oldu. Olayın yankıları hala sürerken, Elbistan'daki Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı'nın ismini Milli İrade Bulvarı olarak değiştirildi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yenikapı'da gerçekleştirilen mitinge katılan liderlerin isimleri Elbistan'daki bulvarlara verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi de Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bulvarına verilmişti. Kılıçdaroğlu geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Sözde cumhurbaşkanı" ifadesini kullanmış ve birçok kesim tarafından tepki çekmişti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi de Kılıçdaroğlu'na bu ifadesi nedeniyle tepki gösterdi.

İSMİ BULVARDAN SİLİNDİ

Meclis yaptığı son toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı'nın ismini Milli İrade Bulvarı olarak değiştirilmesine karar verdi.

MAHİR ÜNAL DEĞİŞECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 15 Ocak'ta katıldığı bir televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı'nın ismini değiştirileceğini açıklamıştı. Ünal, isim değişikliğiyle ilgili şunları söylemişti:

"HAKARET SAYIYORUZ"

"Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi, bir bulvara Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı ismini vermiş. Elbistan Belediyesi Ak Partili bir belediyedir ve ismi ne zaman vermiş biliyor musunuz? 7 Ağustos'ta Yenikapı Mitingi'nde 15 Temmuz'dan sonra bir Yenikapı ruhu oluşmuştu, Türkiye'de bir milli mutabakat ortaya çıkmıştı. Elbistan Belediyesi 7 Ağustos'ta o mitinge katılan bütün liderlerin, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimlerini çeşitli bulvarlara vermişti. Yani bu onları o kadar mutlu etmiş ki. Geçen gün belediye başkanım 'Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini değiştireceğiz ve Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı'nı Milli İrade Bulvarı yapacağız. Çünkü milletin seçtiği Cumhurbaşkanına sözde Cumhurbaşkanı dediği için bunu millet iradesine karşı bir hakaret sayıyoruz ve o bulvara Milli İrade Bulvarı ismini vereceğiz' dedi."

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