Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı

06.10.2020 09:12 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:21

MALATYA'da Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan Nurettin Başyiğit (47), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dizelere döktü.

MALATYA'da Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan Nurettin Başyiğit (47), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dizelere döktü. 2 yılda 8 bin mısra kaleme alan Başyiğit, 251 metre uzunluğundaki kağıda bastırdığı şiirlerini Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

Malatya'da Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teknisyen olarak çalışan ve daha önce de ülke meselelerine ilişkin şiirler kaleme alan Nurettin Başyiğit, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini anlatmak için şiirler yazmaya başladı. 2 yıllık süreçte 8 bin mısra kaleme alan Başyiğit, 251 metrelik rulo halinde ve 20 kilo ağırlığında olan şiirin kıtaları arasına da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını koydu. 251 metrelik şiirlerini ilk olarak Yeşiltepe Stadı'nda açan Başyiğit, daha sonra Güngör Caddesi üzerinde şiir rulosunu açınca vatandaşların da ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, meraklı gözlerle Başyiğit'in kaleme aldığı Erdoğan sevgisini yansıtan mısraları okudu.

'EN BÜYÜK HAYALİMDİ BU ŞEKİLDE ŞİİR YAZMAK'

Başyiğit, 2018 yılında Erdoğan sevgisini dile getiren şiirler yazmaya başladığını belirterek, "Şiirlerim 2 yılda bitti. En büyük hayalim bu şekilde şiir yazmaktı. Zaten benim bunları yazmamın amacı bir kitap haline getirip, o şekilde sunmaktı. Fakat maliyeti çok yüksek olduğu için bu şekilde bir rulo haline getirdim. İnşallah ileriki zamanlarda bir kitap haline getirirsem bunu bütün Türk milletine ücretsiz dağıtmayı hedefliyorum. Yazdığım 8 bin mısradan oluşan şiirlerin uzunluğu 251 metre oldu. Mısraların arasını da Cumhurbaşkanımızın bin tane fotoğrafı ile süsledim. Yazdığım bu şiiri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyorum" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için 251 metre uzunluğunda şiir yazdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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