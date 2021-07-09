Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü seslendirdi

Diyarbakır gezisinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sürpriz yaptı. Gençlerle birlikte muhabbet ettikten sonra Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü okuyan Erdoğan, büyük alkış aldı.