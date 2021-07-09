Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü seslendirdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü seslendirdi

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Diyarbakır gezisinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sürpriz yaptı. Gençlerle birlikte muhabbet ettikten sonra Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü okuyan Erdoğan, büyük alkış aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valiliği önünde gerçekleştirilen, "Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etti. Buradan ayrılan Erdoğan, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle bir araya geldi.

"GÖNÜL DAĞI"NI OKUDU

Gençlerle sohbet eden Erdoğan, daha sonra Bozkır'ın Tezenesi olarak bilinen Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü okudu. Büyük alkış alan Erdoğan'ın canlı müzik performansı beğeni topladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle görmediniz! Neşet Ertaş'ın türküsünü seslendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle görmediniz! Neşet Ertaş'ın türküsünü seslendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın 'Gönül Dağı' türküsünü seslendirdi
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