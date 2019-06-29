Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

- Görüşmeden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde devam eden G20 Zirvesi'nin ikinci gününde Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü.

- Görüşmeden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde devam eden G20 Zirvesi'nin ikinci gününde Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü.

Kaynak: AA
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