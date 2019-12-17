Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi

17.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'de "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı sergiyi gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı sergiyi ziyaret etti. Erdoğan, sergi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA