Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ertuğrul Gemisi, günlük 28 milyon metreküp kapasitesiyle gazlaştırma işlemi yapabilecektir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ertuğrul Gemisi, günlük 28 milyon metreküp kapasitesiyle gazlaştırma işlemi yapabilecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ertuğrul Gemisi, günlük 28 milyon metreküp kapasitesiyle gazlaştırma işlemi yapabilecektir'
Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

Erdoğan: 'Eğer Türkiye, dışarda böylesine güçlü bir güvenlik kuşağı oluşturamazsa vatan toprakları içinde bize ne huzur verirler ne refah yaşatırlar.'
Erdoğan: "Eğer Türkiye, dışarda böylesine güçlü bir güvenlik kuşağı oluşturamazsa vatan toprakları içinde bize ne huzur verirler ne refah yaşatırlar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır."
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinleyen kadınları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinleyen kadınları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Tolga Yüce Seda Sayan Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ertuğrul Gemisi, günlük 28 milyon metreküp kapasitesiyle gazlaştırma işlemi yapabilecektir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 16:39:42. #1.15#

title