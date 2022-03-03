Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanelerde randevu sürelerinin uzaması sonrası talimatı verdi

İstanbul'daki kamu hastanelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle Merkezi Hekim Randevu Sistemi ve Alo 182 üzerinden randevu bulmak oldukça zor bir hale gelmişti.

RANDEVU BULAMAMAK VATANDAŞI İSYAN ETTİRDİ

İstedikleri bölümlere bir türlü randevu alamayan vatandaşlar da şikayetlerini internet ortamındaki platformlarda dile getirmişti. Vatandaşın isyan ettiği konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda gündeme geldi.

VEKİLLER DURUMU AKTARDI

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda bazı vekiller, korona sebebiyle hastanelerde muayene sürelerinin uzamasının randevu almayı zorlaştırdığını aktardı. Konuyla ilgili diğer detayları da aktaran partililer, yığılmaların yaşandığı konusunda vatandaşlardan bazı şikâyetlerin geldiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi.

TALİMAT VERDİ

Konuyla ilgili hemen harekete geçilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil bir çalışma yapılması için kurmaylarına talimat verdi.