Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanelerde randevu sürelerinin uzaması sonrası talimatı verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanelerde randevu sürelerinin uzaması sonrası talimatı verdi

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Politika
 - Güncelleme:

Korona pandemisi döneminde hastanelerde muayene sürelerinin uzaması, vatandaşların randevu bulamamasına neden olmuştu. Randevu alamayan vatandaşların isyanı, AK Partili vekiller tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı. Erdoğan, bu sorunun çözülmesi için kurmaylarına çalışma yapmaları talimatını verdi.

İstanbul'daki kamu hastanelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle Merkezi Hekim Randevu Sistemi ve Alo 182 üzerinden randevu bulmak oldukça zor bir hale gelmişti.

İstedikleri bölümlere bir türlü randevu alamayan vatandaşlar da şikayetlerini internet ortamındaki platformlarda dile getirmişti. Vatandaşın isyan ettiği konu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanelerde randevu sürelerinin uzaması sonrası talimatı verdi

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda bazı vekiller, korona sebebiyle hastanelerde muayene sürelerinin uzamasının randevu almayı zorlaştırdığını aktardı. Konuyla ilgili diğer detayları da aktaran partililer, yığılmaların yaşandığı konusunda vatandaşlardan bazı şikâyetlerin geldiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi.

Konuyla ilgili hemen harekete geçilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil bir çalışma yapılması için kurmaylarına talimat verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (5)

ferfer:

eskiden insanlar sıra beklerdi şimdi sıra dahi bulamıyolar 20 senede ülkenin özeti bu işte

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
duyarlı vatandaş:

her iş tadında bırakmak gerekiyor. ilk iktidar zamanları cimer kuruldu.herşeyden haberi oluyordu şimdi cimere şikayet ediyorsun ordaki memur ilgili hastaneye whatsaap mesajı gibi iletiyor.cumhurbaşkanlığı haberi bile olmuyor malesef.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Martin Sikertel:

Hastanelerde en büyük sorun, her yerde olduğu gibi Suriyeliler. Ağzında uçuk çıksa hastaneye geliyor, üç tane beş tane değil. Nasıl olsa beleş. Boşu boşuna kalabalık yapıyorlar, hem hekimlerin hem de gerçekten hasta olanın vaktini çalıyorlar.

Cevap Yaz 0 36 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title