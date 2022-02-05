Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çirkin paylaşımda bulunan editörün işine son verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabı aracılığıyla duyurmuştu. Bu haberin ardından siyasi parti liderleri başta olmak üzere her kesimden geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

İĞRENÇ İMADA BULUNDU

Karar gazetesinin internet sitesinde çalışan bir editörün yazdığı çirkin mesaj ise sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs olduğuna dair yaptığı paylaşımı alıntılayan Özge Kar isimli editör, "Hadi inşallah" ifadelerini kullandıktan sonra gelen tepkilerin ardından bir süre sonra hesabını kapattı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Karar Gazetesi, söz konusu editörün işine son verildiğini duyurduğu açıklamasında "3 aydır internet sitemizde çalışan bir personelin kendi kişisel Twitter hesabından Sayın Cumhurbaşkanı'nın rahatsızlığıyla ilgili yaptığı çirkin paylaşımı asla tasvip etmiyoruz. İlgili kişinin derhal işine son verildiği bilgisini ve samimi üzüntümüzü kamuoyuna duyururuz." dedi.

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