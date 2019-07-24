Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Atilla ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Atilla ile telefonla görüştü

ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Atilla ile telefonla görüştü
ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Atilla ile telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan kendisine 'Hoş geldin' diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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