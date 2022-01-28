AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzonluları toplu açılış törenine davet etti

GİRESUN (AA) - AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, vatandaşları 30 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek toplu açılışlara davet etti.

Mumcu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'a olan sevgisinin iktidarları boyunca yapılan yatırımlarla görülebileceğini belirterek, Trabzonluların yaşam standartlarını yükselterek, hayal edilemeyen projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

AK Parti kurulduğu günden beri millete hizmet etme aşkıyla çalıştıklarını anlatan Mumcu, "Dünyada yaşanan zorlu pandemi koşullarına rağmen ülkemize yatırım yapmaktan, millete hizmet etmekten asla bir adım dahi geri durmadık. Pazar günü yapılacak olan toplu açılış töreninde hepimiz göreceğiz ki 2 yıllık pandemi sürecinde de yatırımlarımız devam etti ve AK Parti millet için üretmeye hiç ara vermedi. Dünya durdu, hizmet durmadı. Dünya durdu, yatırım durmadı." dedi.

Mumcu, hem Türkiye'de hem de Trabzon'da yapımı devam eden projeler hakkında da bilgi vererek, "Trabzonlu hemşehrilerimizi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Pazar günü saat 14.00'da Trabzon meydanında gerçekleştireceğimiz toplu açılış törenimize davet ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Trabzon İl Koordinatörü Jülide İskenderoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora katıldı.