Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ve sporcularla video konferans yöntemiyle görüştü (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle konuşması Taha Akgül'ün ve Çağlar Söyüncü'nün konuşması Serap Özçelik Arapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle konuşması Taha Akgül'ün ve Çağlar Söyüncü'nün konuşması Serap Özçelik Arapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı video konferans görüşmesinde, Türkiye'nin farklı illerindeki gençler ve sporcularla bir araya geldi. Kaynak: AA