Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdem Beyazıt'ın şiirini okuduktan sonra salonda alkış tufanı koptu

05.12.2019 00:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk vatandaşlarına hitap etti. "Sizleri en kalbi duygularımla hasretle selamlıyorum" diyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, "Buradan sizlerin aracılığıyla kalpleri bizimle atan Asyalı, Afrikalı, Türkistanlı, Keşimirli, Arakanlı, Suriyeli mazlumlara selamımı gönderiyorum. İlk kıblesi Filistin'e sahip çıkan Filistinlilere selamlarımı iletiyorum." dedi.

ERDEM BAYAZIT'IN ŞİİRİNİ OKUDU

"Bugün bir kez daha sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin sevgisini getirdim. Anavatanınızı çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Dualarınızın daima bizimle olduğunun farkındayız. Kendinize daha özgür bir hayat kurmak için buraya geldiniz." diyen Erdoğan, merhum Erdem Beyazıt'ın "Hicran Burcundan" adlı şiirini vatandaşlara okudu. Erdoğan'ın şiiri okumasının ardından salonda adeta alkış tufanı koptu.

İşte Erdem Bayazıt'ın "Hicran Burcundan" adlı şiiri:

Elveda Vatanım; doğduğum toprak

Bedenimin eczası;

Akan suyu biten meyvası

Damarlarımda kan olan!

Acizlendiğimde gözyaşları dökerek

Üstünde umutlar yeşerttiğim;

Sokaklarını, bahçelerini, çeşmelerini

Ezbere bildiğim.

Anılarımın tarlası;

Kimliğimin mayası;

Çocuklarımı büyüttüğüm;

Kadınımla paylaştığım;

Anamı babamı emanet ettiğim toprak,

Elveda!